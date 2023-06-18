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Во Владикавказе ввели режим ЧС из-за затопления после ливня

Во Владикавказе после ливня и затопления улиц ввели режим ЧС

Во Владикавказе ввели режим ЧС из-за затопления после ливня
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Власти Владикавказа приняли решение ввести режим ЧС в связи затоплениями после ливневых дождей, сообщается в телеграм-канале администрации города.

«По решению комиссии с 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Накануне в Северной Осетии прошли сильные дожди, из-за чего оказались затоплены несколько домов во Владикавказе и ближайших населенных пунктах. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на пяти улицах Владикавказа произошло частичное отключение электроэнергии, на шести улицах упали деревья. Также были подтоплены многоквартирный дом по ул. Бр. Щукиных 63/1 и частное домовладение по ул. Зураба Магкаева, 49А. Из машины на ул. Защитников Осетии спасатели эвакуировали двух человек.

В поселке Южный (находится примерно в 7 км от Владикавказа) сошел сель, там подтоплены три частных домовладения. Кроме того, около 50 м дороги в районе Кувандона перекрыло селевым потоком, сообщили в городской администрации.

Также в селе Ир в Пригородном районе произошло частичное отключение электроэнергии, в селе Октябрьское подтоплено три частных домовладения.

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14 июня в Краснодарском крае река Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей. В результате в Хостинском районе Сочи затопило автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий, повреждения получил газопровод. В городе из-за потопа закрыли пляжи и запретили купаться. Позже в микрорайоне Мацеста ввели режим ЧС локального уровня.

Теги
Владикавказ режим ЧС Северная Осетия затопление
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