В одном из районов Сочи ввели локальный режим ЧС из-за потопа

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В пострадавшем от затопления из-за дождей микрорайоне Мацеста в Сочи ввели режим ЧС локального уровня, сообщили РБК в пресс-службе администрации города.

Ранее замглавы города Светлана Калинина сообщила, что власти решили ввести режим ЧС «на ряде пострадавших территорий» города. О каких конкретно районах идет речь, она не уточнила.

В администрации пояснили, что режим ЧС ввели только в микрорайоне Мацеста в долине одноименной реки. Микрорайон входит в состав Хостинского района.

Утром 14 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что днем ранее река Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей. В результате в Хостинском районе Сочи затопило автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий, повреждения получил газопровод. В Сочи из-за потопа закрыли пляжи и запретили купаться. Власти предупредили, что сильные дожди в городе будут идти в течение всего дня.

Штормовое предупреждение действует на территории Краснодарского края с 9 июня. В отдельных районах прошел ливень с грозой, градом и сильным ветром. Были подтоплены здания в Лабинском и Новокубанском районах региона, там ввели режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявили в Крымском районе края. От непогоды пострадал и Отрадненский район в юго-восточной части Краснодарского края.