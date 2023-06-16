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Стоимость восстановления района Сочи после разлива реки оценили в ₽1 млрд

Мэр Копайгородский: на восстановление инфраструктуры Сочи после ливней потребуется ₽1 млрд
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На восстановление инфраструктуры сочинского курортного района Мацеста после подтоплений из-за ливней потребуется более 1 млрд руб., сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.

Утром 14 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что река Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей. В результате затопило автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий. Пляжи Сочи временно закрыли.

Стоимость восстановления района Сочи после разлива реки оценили в ₽1 млрд
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На газопроводе на улице Измайловской в Мацесте произошла авария. Специалисты провели восстановительные работы, после чего подачу газа возобновили по временной схеме, сообщил мэр. Полностью восстановить обеспечение жителей газом планируют 17 июня.

Подтоплены оказались 45 домов, заявок на очистку дворов от ила и грязи поступило более 100, сообщил Копайгородский. Из канализационно-насосной станции, которая была затоплена полностью, специалисты откачали 1,5 млн литров воды и просушили оборудование. Работа станции возобновлена.

На курорте еще предстоит восстановить часть мостов, укрепить подпорные стены, купить новое оборудование и парковую мебель, добавил глава города. Власти начали готовить для этого документацию.

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