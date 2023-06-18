Власти объяснили зеленое море у Балаклавы «неудавшейся провокацией»

В Севастополе у берегов Балаклавы море окрасилось в ярко-зеленый цвет. Видео опубликовало издание ForPost.

Как сообщает издание, зеленое пятно на достаточно большой площади растеклось в районе выхода канализационных стоков у берегов Балаклавы.

Заместитель губернатора Севастополя Евгений Горлов сообщил в своем телеграм-канале, что «опасности для здоровья данный раствор не представляет». «Подобный инцидент можно расценивать как неудавшуюся провокацию. Процедура по установлению ответственных запущена», — заключил Горлов.

Изначально он сообщал, что ранее для проверки утечек канализации коммунальщики применяли краситель природного происхождения и предположил, что он мог попасть в воду. Однако позже, после того, как специалисты провели проверку, Горлов сообщил, что такой материалах в службах водоканала в Севастополе не используется.

15 июня, после обрушения Каховской ГЭС и попадания загрязненной воды Днепра в Черное море, в телеграм-каналах Одессы стали публиковать видео, где видно, что вода у побережья города стала зеленой. Мэрия провела анализы и выявила в морской воде ротавирус А и ДНК сальмонеллы. На пляже «Ланжерон» зафиксировали превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железа — в два раза, а соленость оказалась ниже нормы в 2,6 раза. Власти Одессы запретили купаться в море.