В Москве загорелось здание на Миусской площади

В Москве в реконструируемом здании на Миусской площади произошел пожар

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В Москве пожарные выехали по заявке о пожаре в районе Миусской площади, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.

«Было установлено, что на крыше находящегося на реконструкции здания проводились ремонтные работы, вследствие которых произошло возгорание, которое было ликвидировано до прибытия пожарных», — уточнили в пресс-службе МЧС.

По данным источника телеграм-канала Shot, на крыше 11-этажного здания горел утеплитель, площадь пожара составила 5 кв. м, никто не пострадал.

В ночь с 16 на 17 июня в Белгороде загорелась крыша жилого многоэтажного комплекса. Никто не пострадал, жителей дома эвакуировали. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что пожар возник в котельной. Как позже сообщил мэр города Валентин Демидов, возгорание началось из-за проблем с электропроводкой. По данным телеграм-канала Shot, пожар был в жилом комплексе «Славянский», а телеграм-канал Mash сообщал, что загорелась «самая дорогая квартира» Центрального федерального округа — пентхаус, который в 2019 году оценили в 45 млн руб.