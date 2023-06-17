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Гладков назвал причину ночного пожара жилой высотки в Белгороде

Гладков: жилая высотка в Белгороде загорелась ночью из-за проблем с электропроводкой

Пожар в жилом доме в районе Свято-Троицкого бульвара в Белгороде возник из-за проблем с проводкой, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Причина пожара — внутренняя проблема с электропроводкой, то есть, внешнего воздействия не было», — рассказал Гладков. По его словам, власти предложили жильцам дома расселиться в гостиницах города, но они отказались и затем вернулись в свои квартиры. Губернатор пообещал разобраться и начать работы по восстановлению дома.

В ночь с 16 на 17 июня загорелась крыша жилого многоэтажного комплекса. Тогда Гладков говорил, что, по предварительным данным, пожар возник в котельной. Никто не пострадал. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что жителей дома эвакуировали, а пожарные обошли квартиры верхних этажей. По данным телеграм-канала Shot, пожар произошел в жилом комплексе «Славянский», а телеграм-канал Mash сообщал, что загорелась «самая дорогая квартира» Центрального федерального округа — пентхаус, который в 2019 году оценили в 45 млн руб.

Когда пожар был потушен, Гладков говорил, что огонь не распространился на квартиры. Демидов сообщил, что, по предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ.

Ночью 17 апреля в Белгороде и Белгородском районе произошли пожары на гражданских объектах. Пострадавших не было. Телеграм-канал Baza писал, что в городе загорелась теплоэлектростанция, часть жителей там осталась без электричества, а до начала пожара они слышали взрыв.

Теги
Пожар Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков
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