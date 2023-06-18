В Брянске загорелось недостроенное здание военного госпиталя

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В Володарском районе Брянска произошел пожар на строительной площадке военного госпиталя, сообщают источник ТАСС в экстренных службах и телеграм-канал Mash.

На стройплощадке разлили битум на площади в 250 кв. м, после чего начался пожар, уточнили порталу «Новости Брянска» в пресс-службе Западного военного округа. Очевидцы также рассказали порталу «Брянская улица», что горело битумное покрытие на кровле здания.

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Позже пожар ликвидировали, данных о пострадавших нет.

Военный госпиталь в Брянске решили строить на улице Салтыкова-Щедрина, рядом с брянской психиатрической больницей. В феврале региональные власти представили проект сооружения на 150 коек, строительство планируется закончить до конца 2023 года. Медицинское учреждение будет состоять из нескольких корпусов с собственной вертолетной площадкой.

В МЧС отказались от комментариев. РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора региона.

4 июня пожар произошел в Центральной клинической больнице в Советском районе Новосибирска. У здания загорелась кровля. Из больницы эвакуировали 130 человек, в том числе 100 пациентов. Информации о пострадавших в МЧС не поступало. Площадь возгорания достигла 1,8 тыс. кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Причиной возгорания, по данным МЧС, стало короткое замыкание.