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В Брянске загорелось недостроенное здание военного госпиталя

В Брянске произошел пожар на стройплощадке военного госпиталя
Фото: nabat32 / VK
Фото: nabat32 / VK

В Володарском районе Брянска произошел пожар на строительной площадке военного госпиталя, сообщают источник ТАСС в экстренных службах и телеграм-канал Mash.

На стройплощадке разлили битум на площади в 250 кв. м, после чего начался пожар, уточнили порталу «Новости Брянска» в пресс-службе Западного военного округа. Очевидцы также рассказали порталу «Брянская улица», что горело битумное покрытие на кровле здания.

В Брянске загорелось недостроенное здание военного госпиталя
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Позже пожар ликвидировали, данных о пострадавших нет.

Военный госпиталь в Брянске решили строить на улице Салтыкова-Щедрина, рядом с брянской психиатрической больницей. В феврале региональные власти представили проект сооружения на 150 коек, строительство планируется закончить до конца 2023 года. Медицинское учреждение будет состоять из нескольких корпусов с собственной вертолетной площадкой.

В МЧС отказались от комментариев. РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора региона.

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4 июня пожар произошел в Центральной клинической больнице в Советском районе Новосибирска. У здания загорелась кровля. Из больницы эвакуировали 130 человек, в том числе 100 пациентов. Информации о пострадавших в МЧС не поступало. Площадь возгорания достигла 1,8 тыс. кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Причиной возгорания, по данным МЧС, стало короткое замыкание.

Теги
Брянская область Брянск Пожар военный госпиталь новости
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