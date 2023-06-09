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Политика ,  
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«Единая Россия» выдвинула Сергея Собянина на пост мэра Москвы

«Единая Россия» единогласно выдвинула Сергея Собянина на пост мэра Москвы
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Сергей Собянин (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

«Единая Россия» официально выдвинула Сергея Собянина на пост мэра Москвы на конференции московского отделения партии 9 июня, передает корреспондент РБК.

В бюллетень для тайного голосования по выдвижению кандидата на пост мэра Москвы единороссы включили двух человек: секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Госдумы Петра Толстого и Сергея Собянина.

После тайного голосования корреспондент РБК поинтересовался у Толстого, за кого голосовал он сам. Глава столичного отделения ЕР признался, что голосовал за Собянина: «Я проголосовал за нашего кандидата, за кандидата, вокруг которого вся Москва, которого поддерживает президент России, и, надеюсь, мой голос, как и голос всех моих коллег, которые сегодня участвуют в этой конференции, поможет мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину».

«А вдруг вы победите?» — предположил корреспондент РБК. «Давайте дождемся результатов», — предложил Толстой.

По результатам голосования в кандидаты на пост мэра Москвы «Единая Россия» единогласно выдвинула Собянин.

В этом году Собянин впервые баллотируется в мэры в качестве кандидата от партии, а не самовыдвиженца. О его намерении выдвинуть свою кандидатуру на новый срок стало известно в мае. Выборы пройдут с 8 по 10 сентября, в три дня.

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Собянин занял пост мэра Москвы после того, как президент Дмитрий Медведев в 2010 году отправил в отставку его предшественника Юрия Лужкова. Затем Собянин дважды выигрывал выборы: в 2013 и 2018 годах. 

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Сергей Собянин мэр Москвы
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