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Конституционный суд запретил аннулировать списки на выборах за опечатку

Конституционный суд постановил не снимать с выборов всех кандидатов из-за одной опечатки
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Конституционный суд (КС) России постановил не снимать с выборов всех выдвинутых кандидатов, если в списке найдены отдельные опечатки. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

«Опечатки, допущенные в отношении отдельных кандидатов, не должны служить основанием для отказа в заверении списка. <...> Иное расходилось бы с конституционными принципами необходимости, пропорциональности и соразмерности», — объясняется в заявлении.

При обнаружении ошибок в документах, представленных для заверения списка кандидатов, организующая выборы избирательная комиссия обязана принять «все зависящие от нее меры для уточнения соответствующих сведений», добавили в КС. Если эта работа позволит определить всех кандидатов, то опечатки не могут стать основанием для отказа заверять список. Если же из-за опечаток установить личности отдельных кандидатов не получится, это все равно «не подразумевает безусловного отказа в заверении всего списка».

«Законодателю надлежит внести в правовое регулирование необходимые изменения. До этого избирком при заверении списка кандидатов и соответствующий суд при оспаривании отказа в заверении списка обязаны руководствоваться данным постановлением», — заключили в суде.

КС начал проверку конституционности п. 14.2 (о заверении списка кандидатов по одномандатным или многомандатным избирательным округам) ст. 35 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» после жалобы Оренбургского областного отделения КПРФ. В 2022 году накануне довыборов в Орский городской Совет депутатов партия выдвинула свой список, но избирком Советского района отказался заверять его из-за опечатки в фамилии одного из кандидатов: в бюллетене для внутрипартийного голосования значился кандидат Фаткуллин А.Р., в утвержденном тексте бюллетеня — Фактллин А.Р., а в протоколе Счетной комиссии об итогах голосования — Фактуллин А.Р.

КПРФ предложила исключить из списка только того кандидата, в чьей фамилии была ошибка, но избирком отказался заверять список целиком.

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В Конституционном суде подчеркнули, что решение от 8 июня 2023 года не может служить основанием для пересмотра оренбургского дела, но местное отделение КПРФ «вправе рассчитывать на компенсации».

Теги
Конституционный суд парламентские выборы партия постановление
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