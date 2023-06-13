Путин собрал встречу с военкорами

Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Президент Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами, в ней участвуют сотрудники «Первого канала», ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», а также блогеры и ведущие телеграм-каналов, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

О повестке встречи он не рассказал. Песков заявил, что материалы будут опубликованы позже.

Путин проводил похожую встречу год назад на полях Петербургского международного экономического форума.