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Путин собрал встречу с военкорами

Президент Путин решил провести встречу с военкорами
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Президент Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами, в ней участвуют сотрудники «Первого канала», ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», а также блогеры и ведущие телеграм-каналов, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

О повестке встречи он не рассказал. Песков заявил, что материалы будут опубликованы позже.

Путин проводил похожую встречу год назад на полях Петербургского международного экономического форума.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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