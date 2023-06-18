Axios узнал о переговорах Израиля и Украины по просьбе Пентагона

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
FT сообщила о скандале с домогательствами на конференции ООН по климату Политика, 12:13
Мурал на металлургическом заводе: как искусство транслирует бизнес-смыслы РБК Стиль и СберПервый, 12:10
Путин рассказал, как отдал приказ военному вернуться со спецоперации Политика, 12:07
Сальдо заявил об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области Политика, 11:59
Путин назвал вероятное местонахождение главкома ВСУ Залужного Политика, 11:33
Гладков сообщил о 120 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки Политика, 11:28
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:23
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Столтенберг исключил заморозку конфликта на Украине Политика, 11:15
Банки сообщили о проблемах с переводом юаней в ЕС и США Финансы, 11:03
Axios узнал о переговорах Израиля и Украины по просьбе Пентагона Политика, 10:49
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:30
WSJ рассказала, как Россия уничтожила бронетанковые колонны ВСУ Политика, 10:13
У берегов Филиппин загорелся паром с 120 людьми на борту Общество, 10:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Axios узнал о переговорах Израиля и Украины по просьбе Пентагона

Axios: Израиль не собирается поставлять Украине летальное оружие
Ллойд Остин и Йоав Галлант
Ллойд Остин и Йоав Галлант (Фото: yoavgallant / Twitter)

Министры обороны Израиля Йоав Галлант и Украины Алексей Резников переговорят по телефону, сообщает Axios со ссылкой на источники в Минобороны Израиля. Это будет их первый телефонный разговор с момента вступления Галланта в должность более пяти месяцев назад.

Звонок состоится по просьбе министра обороны США Ллойда Остина. Как отмечает Axios, Пентагон уже в течение нескольких месяцев настаивает на том, чтобы Израиль увеличил помощь Украине.

До этого Галлант и Резников обсудили помощь Украине на встрече министров обороны стран НАТО 15–16 июня в Брюсселе. Как сообщает Axios, Галлант сказал Резникову, что Израиль не предоставит Украине какое-либо летальное оружие.

«Мы готовы предоставить гуманитарную помощь и помощь оборонительными средствами», — сказал изданию высокопоставленный представитель Министерства обороны Израиля. Он добавил, что летальное оружие — это то, где Израиль «проводит черту».

В мае израильский министр иностранных дел Эли Коэн сообщал, что Израиль поддерживает позицию Украины в ее конфликте с Россией, но не может не учитывать влияние Москвы на Ближнем Востоке. «В России проживают сотни тысяч евреев; поэтому мы выражаем моральную позицию поддержки Украины, сохраняя при этом интересы нашей безопасности и Еврейского агентства в России», — говорил он.

Россия осуждает передачу военной техники Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что поставки вооружения Украине западными странами и их все большее вовлечение в конфликт могут затянуть военную операцию, но не изменят ситуацию коренным образом.

Читайте на РБК Pro
Как инженер-самоучка построил космический бизнес стоимостью $2 млрд
«Вотум недоверия Лондону». Почему Сити больше не финансовый центр мира
Новый бизнес в Казахстане: каких специалистов придется привозить с собой
Соцсеть будущего: чем примечателен новый проект основателя Twitter
Теги
Минобороны США Израиль Украина ВСУ вооружение переговоры
Материалы по теме
В администрации Орбана заявили об ущемлении прав венгров на Украине
Политика
Лавров заявил о поддержке подхода КНР по решению конфликта на Украине
Политика
Песков назвал, от чего зависит приемлемость мирных инициатив по Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter