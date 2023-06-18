Axios узнал о переговорах Израиля и Украины по просьбе Пентагона

Ллойд Остин и Йоав Галлант (Фото: yoavgallant / Twitter)

Министры обороны Израиля Йоав Галлант и Украины Алексей Резников переговорят по телефону, сообщает Axios со ссылкой на источники в Минобороны Израиля. Это будет их первый телефонный разговор с момента вступления Галланта в должность более пяти месяцев назад.

Звонок состоится по просьбе министра обороны США Ллойда Остина. Как отмечает Axios, Пентагон уже в течение нескольких месяцев настаивает на том, чтобы Израиль увеличил помощь Украине.

До этого Галлант и Резников обсудили помощь Украине на встрече министров обороны стран НАТО 15–16 июня в Брюсселе. Как сообщает Axios, Галлант сказал Резникову, что Израиль не предоставит Украине какое-либо летальное оружие.

«Мы готовы предоставить гуманитарную помощь и помощь оборонительными средствами», — сказал изданию высокопоставленный представитель Министерства обороны Израиля. Он добавил, что летальное оружие — это то, где Израиль «проводит черту».

В мае израильский министр иностранных дел Эли Коэн сообщал, что Израиль поддерживает позицию Украины в ее конфликте с Россией, но не может не учитывать влияние Москвы на Ближнем Востоке. «В России проживают сотни тысяч евреев; поэтому мы выражаем моральную позицию поддержки Украины, сохраняя при этом интересы нашей безопасности и Еврейского агентства в России», — говорил он.

Россия осуждает передачу военной техники Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что поставки вооружения Украине западными странами и их все большее вовлечение в конфликт могут затянуть военную операцию, но не изменят ситуацию коренным образом.