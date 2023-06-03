Пентагон заявил об опасных маневрах авиации КНР в отношении самолетов США

Китай продолжает проводить «вызывающее тревогу» число опасных перехватов самолетов США и их союзников в международном пространстве, заявил глава Пентагона. Он призвал КНР разработать механизмы по урегулированию кризисных ситуаций

Министр обороны США Ллойд Остин (Фото: Zuma / ТАСС)

Вашингтон в последнее время фиксирует «опасные маневры», которые совершает военная авиация Китая в отношении самолетов США и их союзников в международном воздушном пространстве, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая перед участниками регионального форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла»

«Китай продолжает проводить вызывающее тревогу число опасных перехватов самолетов США и их союзников, законно совершающих полеты в международном воздушном пространстве. Мы как раз недавно видели еще один вызывающий тревогу случай агрессивного и непрофессионального проведения полета [самолета] Китая», — сказал он.

Остин отметил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы силы каждой страны сохранили за собой право свободно летать, плавать и выполнять операции там, где это позволяет международное право. «Каждая страна, большая или маленькая, должна сохранять свободу в проведении соответствующих законодательству морских операций. Вот почему мы модернизируем наше присутствие [в регионе], чтобы все мы могли реализовывать эти права каждый день», — подчеркнул глава Пентагона.

Также США, по словам министра, обеспокоены тем, что КНР не проявляет желания «более серьезно» работать над совершенствованием механизмов по урегулированию кризисных ситуаций с участием военных двух стран, но надеются на скорые изменения в этом вопросе.

Отношения между Китаем и США обострились в августе 2022 года после визита на Тайвань Нэнси Пелоси, тогда занимавшей пост спикера палаты представителей США. Пекин счел ее приезд вмешательством во внутренние дела страны и начал учения близ Тайваня. Китай считает остров своей территорией. Вашингтон заявил, что прилет Пелоси не означает изменения политики США в отношении Китая.

В начале марта отношения между Пекином и Вашингтоном вновь обострились, после того как американские военные сбили китайский шар-зонд у побережья Южной Каролины. В США решили, что тот собирал данные о стратегических объектах, а в Китае утверждали, что шар вел метеорологические наблюдения.

Тем не менее уже в прошлом месяце президент США Джо Байден заявил, что между странами могут в ближайшее время может наступить оттепель. В то же время он пригрозил Китаю ответом на односторонние шаги против Тайваня. По словам Байдена, США и союзники в Тихоокеанском регионе сейчас сплочены больше, чем когда-либо.

Financial Times накануне сообщила, что Директор ЦРУ Билл Бернс в мае совершил секретную поездку в Китай. По словам источников газеты, один из самых доверенных чиновников Джо Байдена, которому часто поручают деликатные миссии, провел в Китае переговоры с официальными лицами, в том числе с представителями китайской разведки.