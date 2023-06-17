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Одесситам запретили купаться и ловить рыбу из-за риска заразиться холерой

В Одесской области запретили купаться и рыбачить после обнаружения возбудителя холеры
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Власти Одесской области запретили жителям ловить рыбу и купаться в Черном море и открытых пресных водоемах из-за обнаружения там возбудителей опасных инфекционных заболеваний. Об этом говорится на сайте Одесского городского совета. Также жителей призвали не употреблять в пищу рыбу и морепродукты.

«По результатам лабoраторных oбследований за пoследнюю неделю в воде oбнаружены вoзбудители инфекционных бoлезней, в том числе сальмoнеллы, рота- и астравирусы, холерoвидные вибрионы (возбудитель холеры. — РБК), парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных», — сказано в сообщении.

Кроме того, содержание в водоемах кишечных палочек существенно превышает норму, предупредили в совете.

Холера — острая бактериальная инфекция, которой можно заразиться при попадании в организм зараженных пищи или воды. По данным ВОЗ, у большинства инфицированных не развивается никаких симптомов либо болезнь проявляется в легкой форме. В тяжелых случаях заболевание вызывает острую диарею и может закончиться смертью пациента. Возбудитель холеры — бактерии вида Vibrio cholerae (холерный вибрион).

Запрет распространяется на Черное море, залив Днестровский лиман и реку Дунай.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Херсонской, Николаевской и Одесской областях с 19 июня запретят купаться и ловить рыбу из-за существенного ухудшения показателей речной и морской воды.

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В результате прорыва плотины Каховской ГЭС 6 июня была загрязнена вода в реке Днепр (впадает в Днепровский лиман в северной части Черного моря к востоку от Одессы). По некоторым показателям наблюдалось превышение норм в 28 тыс. раз. Вода оказалась заражена в том числе из-за затопления кладбищ и скотомогильников.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупредил, что использование этой воды опасно для здоровья: запрещено купаться, ловить в водоемах рыбу, пить воду и поить ей скот, пояснял он. Опасность, как уточнял министр, существует для всей акватории ниже Каховской дамбы.

Теги
Одесская область холера рыбалка купание
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