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В Уханьском университете выявили заболевшего холерой

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

В Уханьском университете выявили один случай заболевания холерой, после госпитализации состояние пациента удалось стабилизировать, симптомы инфекции прошли, сообщает госагентство Синьхуа со ссылкой на Управление здравоохранения Уханьского района.

Ведомство сообщило, что пациент жаловался на диарею, рвоту и лихорадку. Местные власти организовали тестирование окружения больного и проверку мест, которые он посещал, но других случаев инфекции не выявили.

Портал Sohu отмечает, что холеру выявили у аспиранта инженерного факультета, пробы были взяты у 254 студентов из трех общежитий и 15 продавцов. В тесном контакте он находился с двумя соседями по комнате и одним человеком, с которым вместе обедал, они помещены в карантин.

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По оценкам исследователей, в мире ежегодно выявляют от 1,3 млн до 4 млн случаев заболевания холерой и 21–143 тыс. случаев смерти. При отсутствии лечения болезнь может закончиться смертью заразившегося за несколько часов, предупреждает ВОЗ. Болезнь распространяется через зараженную бактерией-возбудителем пищу и воду и вызывает острую диарею и обезвоживание.

В Китае холеру относят к болезням самого высокого класса А, куда также входит чума. В прошлом году в Китае выявили один случай заболевания чумой и пять — холерой.

В России случаи холеры также были единичными, с 2019 года они не регистрировались. Прежде инфекцию выявляли у россиян, которые возвращались из Индии в Москву и Башкирию, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В конце апреля глава ведомства Анна Попова посоветовала усилить профилактику холеры в России, отметив «сохраняющуюся угрозу».

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