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СДПГ призвала убрать нацистских орлов с административных зданий

В Баден-Вюртемберге призвали убрать нацистских орлов с административных зданий

Члены правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в федеральной земле Баден-Вюртемберг выступили с требованием демонтировать с фасадов правительственных зданий имперских орлов, являющихся частью герба Третьего рейха. Об этом пишет газета Bild.

Нацистские символы по-прежнему сохранились на трех административных зданиях в федеральной земле. Имперские орлы украшают внешний фасад налоговой инспекции в Ульме и интерьер ратуши в Маульбронне. А на здании колледжа Фрайбургского университета над главным входом красуется надпись «Dem ewigenn Deutschtum» («Вечная немецкость»).

СДПГ требует полного удаления символов и надписей. «Национал-социалистическим символам не место на общественных зданиях», — сказал депутат от СДПГ Мартин Ривуар. Журналисты Bild подчеркивают, что орлы регулярно подвергаются атакам со стороны местных активистов.

Одной из причин начала военной операции на Украине российские власти называют установление в Киеве неонацистского режима. Объявляя о начале спецоперации, Владимир Путин среди прочего ставил задачу «денацифицировать» Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя, что подразумевается под денацификацией, заявлял о необходимости «освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей».

Накануне, во время ПМЭФ политологом Дмитрием Саймсом Путину был задан вопрос, как увязывается требование денацификации Украины с тем, что глава государства в этой стране Владимир Зеленский — еврей.

«У меня много друзей-евреев — с детства. Они говорят: Зеленский не еврей», — заявил Путин и добавил, что его друзья считают Зеленского «позором еврейского народа». В прошлом году глава МИД России Сергей Лавров, говоря о еврейских корнях украинского лидера, заявил, что Адольф Гитлер тоже мог иметь еврейскую кровь. 

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