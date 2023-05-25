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Политика ,  
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Дума приняла закон о штрафах за карты с «неправильными» границами России

Госдума приняла закон о штрафах и аресте за оспаривающие границы России карты
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который относит к экстремистским материалам карты и другие изображения, «оспаривающие территориальную целостность России». Об этом сообщает «РИА Новости».

Изменения вносятся в ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Дума также приняла и еще один законопроект, о поправках в Кодекс об административных правонарушениях. Таким образом, за распространение «экстремистских» карт будет грозить штраф (для юрлиц — до 1 млн руб.) либо арест до 15 суток.

Сейчас административная ответственность предусмотрена за распространение и хранение экстремистских материалов, включенных в соответствующий опубликованный федеральный список.

Законопроект о штрафах за карты с «неправильными» границами России был внесен в Думу в прошлом сентябре.

Объясняя необходимость принятия такого закона, глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев отметил, что в последнее время «активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий» России.

«Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию, как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины. Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России», — заявил тогда депутат.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Прошлой осенью в состав России были приняты Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Теги
Госдума экстремизм карта

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