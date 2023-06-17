Подозреваемого по делу о столкновении танкеров на реке Лене задержали

СК сообщил о задержании подозреваемого по делу о столкновении танкеров на реке Лене

Следователи задержали фигуранта дела о столкновении танкеров на реке Лене в Иркутской области, в результате которого произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

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Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 247 (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, до двух лет лишения свободы) и ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, также до двух лет лишения свободы). Ему предъявили обвинения по этим статьям. В ближайшее время суд должен избрать задержанному меру пресечения.

Два нефтеналивных танкера «Ерофей Хабаров» и ТР-901 столкнулись на реке Лене вечером 12 июня. ТР-901 находился на ремонте в порту в Алексеевске, а «Ерофей Хабаров» перевозил 832 т бензина АИ-92. В результате их столкновения была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку. В Киренском районе Иркутской области, где произошло столкновение, ввели режим ЧС.

Следователи пришли к выводу, что ответственность за столкновение несет помощник капитана, который управлял танкером «Ерофей Хабаров». Из-за удара и утечки бензина из поврежденной цистерны собственник корабля и груза понес крупный ущерб, также возникла угроза причинения существенного вреда окружающей среде, заключили в СК. Как сообщал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, капитан танкера «Ерофей Хабаров» 12 июня был пьян, и судном управлял его помощник.