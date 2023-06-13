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Капитан одного из столкнувшихся на Лене танкеров был пьян
Губернатор Кобзев: капитан одного из столкнувшихся на Лене танкеров был пьян
Капитан танкера «Ерофей Хабаров», который столкнулся с судном ТР-901 на реке Лене, находился в нетрезвом состоянии, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале.
«Как сообщил Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Евгеньевич Авдеев, судном «Ерофей Хабаров» управлял помощник капитана. Как показало медицинское освидетельствование, капитан в свою очередь был нетрезв. Безусловно, этому факту необходима юридическая оценка», — написал Кобзев.
В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело, добавил он.
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