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Два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области

После столкновения двух танкеров на реке Лена в Иркутской области топливо попало в воду
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

На реке Лена в районе поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области столкнулось два танкера, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

На реке произошло столкновение двух судов: танкера ТР-901, находившегося на ремонте в порту в Алексеевске, и танкера ТР-900 «Ерофей Хабаровск», который перевозил 832 тонны бензина. «В результате столкновения была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Братский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности) и ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

В начале июня в Суэцком канале сломался следовавший из России в Китай танкер под флагом Мальты. Когда он следовал через канал, у танкера отказали двигатели, сообщали телеканалы Al Arabya и Sky News Arabia.

Главы администрации канала генерал-лейтенанта Усама Рабие сообщал, что танкер застрял в северной части канала на однополосном участке близ Порт-Саида. Восемь судов, которые там находились, задержали примерно на час. По словам Рабие, для буксировки танкера на место происшествия отправляли три судна.

Теги
Иркутская область река Лена танкер столкновение топливо
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