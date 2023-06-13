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В районе столкновения танкеров на реке Лене ввели режим ЧС

Кобзев: в районе столкновения танкеров на реке Лене введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Киренском районе Иркутской области, где произошло столкновение двух танкеров на реке Лене. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

В настоящий момент власти уточняют объем попавших в воду нефтепродуктов. Ситуация осложнена тем, что река судоходная. 

На реке столкнулись два танкера: ТР-901 и «Ерофей Хабаров». У «Ерофея Хабарова» была повреждена одна из емкостей. В ней было 138 тонн топлива. Всего танкер перевозил 832 т бензина. Оно начало выливаться в акваторию. Экипаж оперативно приступил к перекачке бензина в неповрежденную емкость. Вокруг поврежденного судна установили боновое ограждение, использовали 300 кг сорбента.

Братский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности) и ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Теги
Иркутская область танкеры Игорь Кобзев Лена нефтепродукты
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