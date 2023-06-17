В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,3

Вид на Фокшани административный центр жудеца Вранча (Фото: Silvia Vrînceanu Nichita / wikipedia.org)

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в сейсмоопасной зоне Вранча в Румынии, расположенной на участке стыковки Южных (со стороны Румынии) и Восточных (со стороны Украины) Карпат. Об этом сообщает Национальный институт физики Земли.

Изначально магнитуда оценивалась в 4,1, но позже была пересмотрена и повышена. Подземные толчки произошли на глубине 111 км.

В прошлый раз землетрясение в Румынии происходило в феврале. Оно произошло на глубине 13 км в 73 км к северо-востоку от Дробета-Турну-Северин — города в Валахии, где проживают около 102 тыс. человек.

16 июня на западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,8 с афтершоками магнитудой 5,3 в субботу. Подземные толчки ощущались в городе Крам-Шабан в департаменте Приморская Шаранта на западе страны. «Это одно из самых сильных землетрясений, зарегистрированных на территории мегаполиса», — сообщил министр экологического перехода и территориального единства Кристоф Бешу.