Землетрясение на западе Франции повредило здания и инфраструктуру

Несколько домов и инфраструктура получили повреждения после землетрясения во Франции

Фото: franceseisme.fr

На западе Франции 16 июня произошло землетрясение магнитудой 5,8 с афтершоками магнитудой 5,3 утром в субботу, в результате этого здания и объекты инфраструктуры получили повреждения, сообщает Le Monde.

Согласно данным Национальной сети сейсмического мониторинга (Renass), землетрясение ощущалось в городе Крам-Шабан в департаменте Приморская Шаранта на западе страны. «Это одно из самых сильных землетрясений, зарегистрированных на территории мегаполиса», — сообщил министр экологического перехода и территориального единства Кристоф Бешу на своей странице в Twitter.

Власти Приморской Шаранты (департамент, который также находится на западе Франции) рассказали, что 1100 домов оказались обесточены из-за повреждения линии высокого напряжения. В городе Ла-Ленья несколько домов были признаны аварийными после подземных толчков из-за трещин в несущих стенах.

После основного землетрясения через несколько часов жители западных департаментов почувствовали афтершок: в префектуре Дё-Севра сообщили, что подземные толчки ощущались в половину пятого утра. После этого власти мобилизовали работников экстренных служб для инспекции городов, чтобы проверить состояние зданий, особенно тех, которые затронуло первое землетрясение.