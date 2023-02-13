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На юго-западе Румынии произошло землетрясение

На юго-западе Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Фото: Ivan Damanik / Zuma / Global Look Press
Фото: Ivan Damanik / Zuma / Global Look Press

На юго-западе Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра, оно произошло на глубине 13 км в 73 км к северо-востоку от Дробета-Турну-Северин — румынского города в Валахии. Там проживают около 102 тыс. людей.

По данным румынского Национального научно-исследовательского института физики Земли, землетрясение произошло на глубине 16,5 км и затронуло историческую область Олтению, уезд Горж. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Толчок зафиксировали в 17:58 мск.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции и Сирии. Толчки ощущались в ряде других стран Ближнего Востока. Количество жертв стихийного бедствия превысило 31 тыс. человек, пострадавшими признаны более 158 тыс.

Теги
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