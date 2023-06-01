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На Дальнем Востоке зафиксировали три землетрясения с начала дня

На Сахалине зафиксировали два землетрясения за утро

На Сахалине зафиксировали два землетрясения, одно из них произошло в 09:44 по местному времени, его магнитуду оценили в 3,5 балла, глубина 7 км, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Это землетрясение зарегистрировали в 7 км восточнее села Рощино, на территории села Онор оно ощущалось в 3 балла. Жертв и разрушений нет.

Второе землетрясение на Сахалине зафиксировали в 10:16 (02:16 мск), сообщили «РИА Новости» в региональном филиале Единой геофизической службы РАН. Как рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, его магнитуду оценили в 3,3 балла, эпицентр находился в 18 км юго-западнее села Онор в Смирныховском районе, очаг подземных толчков был на глубине 7 км.

Еще одно землетрясение произошло на Камчатке, его магнитуда — 6,4 балла, следует из данных местного филиала Единой геофизической службы РАН. Эпицентр землетрясения зафиксировали в 118 км юго-восточнее Усть-Камчатска.

Теги
землетрясение Сахалин Дальний Восток
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