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Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи в селе после обстрела

Губернатор Гладков: осколки снарядов повредили линию электропередачи села Тишанка
Фото: Николай Тришин / ТАСС
Фото: Николай Тришин / ТАСС

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала окраина села Тишанка Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи», — заявил глава Белгородской области.

Село Тишанка находится на границе с Украиной, примерно в 8 км от Волчанского района Харьковской области.

16 июня Гладков сообщил, что система ПВО сбила на границе Белгородского района и Яковлевского округа беспилотник самолетного типа. Никто не пострадал. За два дня до этого под обстрел попало село Соболевка в Валуйском городском округе, по частному сектору были выпущены снаряды «Града».

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам и атакам беспилотников. В последние недели обстрелы региона участились. Чаще всего ударам подвергается Шебекинский городской округ, а 1 июня по нему было выпущено максимальное количество снарядов за весь период военной операции — 850.

Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи в селе после обстрела
Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи в селе после обстрела

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