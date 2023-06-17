Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи в селе после обстрела

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала окраина села Тишанка Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи», — заявил глава Белгородской области.

Село Тишанка находится на границе с Украиной, примерно в 8 км от Волчанского района Харьковской области.

16 июня Гладков сообщил, что система ПВО сбила на границе Белгородского района и Яковлевского округа беспилотник самолетного типа. Никто не пострадал. За два дня до этого под обстрел попало село Соболевка в Валуйском городском округе, по частному сектору были выпущены снаряды «Града».

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам и атакам беспилотников. В последние недели обстрелы региона участились. Чаще всего ударам подвергается Шебекинский городской округ, а 1 июня по нему было выпущено максимальное количество снарядов за весь период военной операции — 850.