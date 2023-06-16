Более 50 тыс. жителей Белгородской области выдали единоразовые выплаты

Глава Белгородской области: более 50 тыс. жителей получили выплаты по ₽10 тыс. и ₽50 тыс.

Около 45 тыс. жителей Белгородской области получили за отселение и повреждение имущества единоразовые выплаты 10 тыс. руб. и еще 10 тыс. человек — 50 тыс. руб., сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Хотел обратиться ко всем, кто еще не получил: не переживайте, продолжается работа со всеми базами данных, мы обязательно всех найдем, увидим и перечислим. Денежные средства есть, здесь переживать нечего», — написал Гладков.

Выплаты 10 тыс. руб. полагаются тем жителям населенных пунктов Белгородской области, кто был временно отселен из-за участившихся обстрелов ВСУ. Речь идет о жителях Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов. Деньги должны были начать выдавать с 9 июня.

Выплаты 50 тыс.руб. получат те, кто потерял полностью или частично имущество или не имеет доступа в свои дома. Это касается жителей 15 населенных пунктов Белгородской области, где введен режим ЧС, а также города Шебекино, поселка Шебекинский и некоторых сел Шебекинского и Грайворонского округов.

В последние недели обстрелы Белгородской области участились. Чаще всего ударам подвергается Шебекинский городской округ. 1 июня по нему было выпущено максимальное количество снарядов за весь период военной операции — 850. Власти региона объявили добровольную эвакуацию из приграничных районов.