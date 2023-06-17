Российский космонавт Борисов официально вошел в экипаж миссии Crew-7

Космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов официально назначен в экипаж миссии корабля Crew Dragon-7 к Международной космической станции, сообщило NASA.

«Космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов полетит в составе седьмой ротационной миссии SpaceX к орбитальной лаборатории NASA», — говорится в сообщении управления. Это будет первый космический полет для Борисова, который вошел отряд космонавтов «Роскосмоса» в качестве кандидата в космонавты-испытатели в 2018 году.

Борисов присоединился к ранее назначенным членам экипажа — астронавту NASA Жасмин Могхбели, астронавту Европейского космического агентства (ESA) датчанину Андреасe Могенсенe и астронавту Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

Запуск космического корабля Crew Dragon к МКС в рамках миссии Crew-7 запланирован на середину августа. Космический аппарат будет запущен с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в американском штате Флорида.

Борисов отправится в космос в рамках соглашения о перекрестных полетах, которое Россия и США расширили на одну миссию в марте. Согласно договору, к МСК также полетит космонавт Александр Гребенкин. Он войдет в состав миссии Crew-8. Полет запланирован на первую половину 2024 года.