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Российский космонавт Борисов официально вошел в экипаж миссии Crew-7

Российского космонавта Борисова официально назначили в экипаж миссии Crew-7 к МКС

Космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов официально назначен в экипаж миссии корабля Crew Dragon-7 к Международной космической станции, сообщило NASA.

«Космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов полетит в составе седьмой ротационной миссии SpaceX к орбитальной лаборатории NASA», — говорится в сообщении управления. Это будет первый космический полет для Борисова, который вошел отряд космонавтов «Роскосмоса» в качестве кандидата в космонавты-испытатели в 2018 году.

Борисов присоединился к ранее назначенным членам экипажа — астронавту NASA Жасмин Могхбели, астронавту Европейского космического агентства (ESA) датчанину Андреасe Могенсенe и астронавту Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

Запуск космического корабля Crew Dragon к МКС в рамках миссии Crew-7 запланирован на середину августа. Космический аппарат будет запущен с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в американском штате Флорида.

Борисов отправится в космос в рамках соглашения о перекрестных полетах, которое Россия и США расширили на одну миссию в марте. Согласно договору, к МСК также полетит космонавт Александр Гребенкин. Он войдет в состав миссии Crew-8. Полет запланирован на первую половину 2024 года.

Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме. В июле 2022 года стороны заключили новое соглашение.

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