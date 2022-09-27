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NASA выразило надежду на продолжение перекрестных полетов с Роскосмосом

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) надеется на продолжение программы перекрестных полетов с Роскосмосом, заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано во время брифинга. Трансляция велась на YouTube-канале NASA.

Монталбано рассказал, что в ходе последнего пилотируемого запуска встретился с генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым, и тот дал понять, что «Роскосмос» будет выполнять все международные обязательства и продолжать поддерживать программу перекрестных полетов.

«В целом, Роскосмос оказал отличную поддержку в ходе подготовки к этой миссии, и мы рассчитываем, что она продолжится», — добавил глава американской программы МКС.

«Роскосмос» договорился с NASA о перекрестных полетах на МКС
Технологии и медиа
Фото:Иван Тимошенко / Роскосмос

Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме.

15 июля текущего года Россия и США договорились о проведении перекрестных полетов интегрированных экипажей к МКС. Российские космонавты три раза слетают к МКС на американском корабле Crew Dragon. Первые поелты запланированы на эту осень, сообщили в «Роскосмосе».

3 октября запланирован полет к станции корабля Crew Dragon с российской космонавткой Анной Кикиной. Она войдет в состав основного экипажа корабля в рамках миссии Crew 5 в качестве второго специалиста. Вместе с Кикиной к МКС отправятся астронавты NASA — командир Николь Мэнн, пилот Джош Кассада, а также астронавт Японского космического агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката в качестве первого специалиста миссии.

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