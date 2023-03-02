«Роскосмос»: Россия и США расширили соглашение о перекрестных полетах к МКС на одну миссию

Россия и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКС, на одну миссию, в ее рамках на кораблях Crew Dragon к станции полетят два российских космонавта. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба «Роскосмоса».

Старт миссии запланирован на 2023—2024 годы.В космос на кораблях производства американской компании SpaceX полетят российские космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин.

Полет первого россиянина в составе миссии Crew-7 состоится во второй половине текущего года. Гребенкин отправится к МКС в составе миссии Crew-8. Полет его корабля запланирован на первую половину 2024 года.

Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме. В июле 2022 года стороны заключили новое соглашение.

Константину Борисову 38 лет. В отряд космонавтов «Роскосмоса» он был зачислен в августе 2018 года. В 2021 году стал космонавтом-испытателем. Полет в космос на Crew Dragon станет для него первым.

Александр Гребенкин, как и Борисов, ранее не летал в космос. В отряд космонавтов «Роскосмоса» они были зачислены в один день. Как и Борисов, Гребенкин занимает должность космонавта-испытателя и имеет соответствующую квалификацию.