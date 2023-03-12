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Корабль Crew Dragon c Анной Кикиной вернулся с МКС на Землю

Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Анной Кикиной вернулся с МКС на Землю

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon-5 приводнился в Мексиканском заливе, сообщило NASA.

Корабль, в экипаж которого входят космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина, астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката, успешно отстыковался от Международной космической станции 11 марта. Изначально расстыковку планировали провести 9 марта, но из-за сильного ветра в районе приводнения ее отложили.

Спускаемая капсула корабля приводнилась в Мексиканском заливе. В районе приводнения экипаж ждало поисково-спасательное судно Shannon компании SpaceX.

Запуск американского корабля с россиянкой на борту состоялся в октябре 2022 года. Он прошел в рамках программы перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA, соглашение по которой стороны подписали в июле.

Анна Кикина — единственная сегодня в российском звездном отряде и пятая в истории отечественной космонавтики женщина — профессиональный космонавт. На Crew Dragon она специалист экипажа.

В марте Россия и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКС на одну миссию, в ее рамках на кораблях Crew Dragon к станции полетят два российских космонавта. Старт миссии запланирован на 2023—2024 годы. В космос на кораблях производства американской компании SpaceX полетят российские космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин.

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Теги
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