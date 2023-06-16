Путин заявил об отсутствии у России стремления выпускать «всю продукцию»
️Россия не стремится выпускать вообще всю продукцию, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на ПМЭФ. Трансляцию вел РБК.
Технологический суверенитет, по словам президента, не означает самостоятельный выпуск продукции и предоставление услуг всех категорий. Речь идет только о наиболее важных направлениях, пояснил он.
Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, при этом она открыта для равноправного партнерства со всеми странами, продолжил Путин. России необходимо выстраивать надежные кооперационные цепочки и технологические партнерства, и Москва рассчитывает на сотрудничество в этом ключе с дружественными государствами — партнерами по ЕАЭС, БРИКС, ШОС и другими организациями, добавил глава государства.
В феврале Минэкономики представило таксономию проектов по технологическому суверенитету и структурной адаптации экономики, которым предлагалось дать право получать кредиты на особых условиях. Механизм для оказания рыночной поддержки проектам в приоритетных отраслях разработали Минэкономразвития, Центробанк и ВЭБ.РФ.
Под требования таксономии подпадают две группы приоритетных проектов: технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. К первым относится производство продукции в 13 отраслях. Это автомобилестроение, железнодорожное, нефтегазовое, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, медицинская, фармацевтическая и химическая промышленность, станкоинструментальная промышленность и тяжелое машиностроение, судостроение, электронная и электротехническая промышленность, энергетическая и авиационная промышленность.
Проекты структурной адаптации экономики должны быть направлены на создание или модернизацию инфраструктуры, позволяющей предоставлять услуги или переориентировать поставки российской продукции дружественным странам.
Механизм сочетает в себе меры государственной поддержки (субсидирование процентной ставки по кредитам), гарантийную поддержку ВЭБ.РФ и смягчение регулирования Банка России по инструментам, финансирующим проекты таксономии. Программа должна заработать после июня этого года, говорил первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Механизм позволит привлечь в приоритетные проекты порядка 10 трлн руб. в качестве кредитов к 2030 году, говорил он.