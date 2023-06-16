Путин заявил об отсутствии у России стремления выпускать «всю продукцию»

Путин: Россия при технологическом суверенитете не стремится выпускать всю продукцию

Владимир Путин (Фото: Артем Кореняко / РБК)

️Россия не стремится выпускать вообще всю продукцию, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на ПМЭФ. Трансляцию вел РБК.

Технологический суверенитет, по словам президента, не означает самостоятельный выпуск продукции и предоставление услуг всех категорий. Речь идет только о наиболее важных направлениях, пояснил он.

Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, при этом она открыта для равноправного партнерства со всеми странами, продолжил Путин. России необходимо выстраивать надежные кооперационные цепочки и технологические партнерства, и Москва рассчитывает на сотрудничество в этом ключе с дружественными государствами — партнерами по ЕАЭС, БРИКС, ШОС и другими организациями, добавил глава государства.

В феврале Минэкономики представило таксономию проектов по технологическому суверенитету и структурной адаптации экономики, которым предлагалось дать право получать кредиты на особых условиях. Механизм для оказания рыночной поддержки проектам в приоритетных отраслях разработали Минэкономразвития, Центробанк и ВЭБ.РФ.

Под требования таксономии подпадают две группы приоритетных проектов: технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. К первым относится производство продукции в 13 отраслях. Это автомобилестроение, железнодорожное, нефтегазовое, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, медицинская, фармацевтическая и химическая промышленность, станкоинструментальная промышленность и тяжелое машиностроение, судостроение, электронная и электротехническая промышленность, энергетическая и авиационная промышленность.

Проекты структурной адаптации экономики должны быть направлены на создание или модернизацию инфраструктуры, позволяющей предоставлять услуги или переориентировать поставки российской продукции дружественным странам.

Механизм сочетает в себе меры государственной поддержки (субсидирование процентной ставки по кредитам), гарантийную поддержку ВЭБ.РФ и смягчение регулирования Банка России по инструментам, финансирующим проекты таксономии. Программа должна заработать после июня этого года, говорил первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Механизм позволит привлечь в приоритетные проекты порядка 10 трлн руб. в качестве кредитов к 2030 году, говорил он.