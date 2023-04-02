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Лукашенко сообщил об объединении усилий с Москвой для защиты суверенитета

Лукашенко: Минск и Москва объединяют усилия и наращивают потенциал Союзного государства
Президенты России и Белоруссии обменялись поздравительными телеграммами по случаю Дня единения народов двух стран. Лукашенко отметил, что Москва и Минск приверженны одним целям и объединяют усилия для защиты суверенитета
Фото: БелТА / ТАСС
Фото: БелТА / ТАСС

Минск и Москва объединяют усилия для защиты суверенитета и наращивают потенциал Союзного государства, «основанного на прочности и неразрывности белорусско-российской дружбы». Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в поздравительной телеграмме по случаю Дня единения народов Белоруссии и России.

«Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям. Выполняя волю народов, мы последовательно наращиваем потенциал Союзного государства. Минск и Москва объединяют усилия в целях реализации комплекса мер стратегического значения, направленных на укрепление суверенитета и ускоренное развитие наших стран», — говорится в поздравлении.

Лукашенко также отметил, что «широкий охват сфер и глубина взаимодействия» позволяют называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве. По его словам, сегодня Москва и Минск совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, а также ведут уникальные высокотехнологичные разработки. «Но самое главное наше достижение — это обеспечение равенства прав граждан, социальных гарантий, выплаты пенсий, возможностей трудоустройства и поступления в вузы», — подчеркнул глава Белоруссии.

День единения народов Белоруссии и России ежегодно отмечается 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», на основе которого позже были подписаны договора о Союзном государстве.

В свою очередь президент России в собственном поздравлении указал на «добрые традиции дружбы и добрососедства, связывающие россиян и белорусов». «Наши страны и народы планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях. Энергично совершенствуются и механизмы Союзного государства. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета», — заявил Путин.

Он также выразил уверенность, что дальнейшее наращивание комплекса союзнических связей «в полной мере отвечает интересам братских народов».

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Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. В 2021 году Минск и Москва договорились осуществлять 28 союзных программ в финансовой, энергетической, транспортной и других сферах.

Так, в 2022 году Минск и Москва должны были заниматься координацией действий по формированию цен на газ для Белоруссии. Также до 1 декабря 2023 года должно быть принято решение о сроках и принципах его внедрения. Обе страны также должны будут подписать договоры о формировании единых рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов.

В январе Лукашенко говорил об отставании в выполнении некоторых важных программ Союзного государства. По его словам, около 70% мероприятий по реализации уже выполнено, но некоторые отстают от графика. Белоруссия пока не ощутила «заметных подвижек» в сферах энергетики, промышленности и транспорта, отметил тогда президент.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия Союзное государство

Владимир Путин

политик, президент России

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Александр Лукашенко

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