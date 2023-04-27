ВЭБ оценил объемы инвестиций проектов технологического суверенитета

Самые большие вложения предполагают проекты из таких приоритетных отраслей, как автомобилестроение, микроэлектроника, авиапром и судостроение, следует из анализа, проведенного ВЭБ.РФ. Всего проектам может понадобиться ₽8,6 трлн

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Госкорпорация развития ВЭБ.РФ оценила объемы инвестиций в проекты, которые могут обратиться за банковскими кредитами по новой системе поддержки приоритетных отраслей технологического суверенитета. Данные представил первый зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко на конференции рейтингового агентства НКР «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0», передает корреспондент РБК.

«Фактически это сумма тех проектов, с которыми уже сейчас их инициаторы ходят, предлагают, готовы обсуждать. Это конкретные, живые проекты, у них есть имена», — пояснил Мирошниченко РБК. Необязательно, что все из них будут реализованы, уточнил он.

Проекты относятся к 12 отраслям, в которых необходимо развитие технологического суверенитета, и разделены на три категории риска (низкий, средний, высокий).

Наибольшие потребности в инвестициях у проектов в сфере автомобилестроения (2 трлн руб.), микроэлектроники (1,8 трлн руб.), авиационной промышленности (1,4 трлн руб.) и судостроения (1,3 трлн руб.). При этом проекты, связанные с автомобильной промышленностью, ВЭБ.РФ поместил на границе низкого и среднего риска, авиационные и судостроительные — на стыке среднего и высокого риска, а микроэлектронику отнес к проектам высокого риска.

Степени риска показывают, насколько банки будут готовы давать этим проектам деньги в рамках своей кредитной политики, пояснил Мирошниченко. «Чем более инновационный, технологичный проект, тем страшнее, тем выше риск», — сказал он.

Проекты из других категорий предполагают гораздо меньший объем инвестиций: фармацевтика — 900 млрд руб., энергетическое и сельскохозяйственное машиностроение — по 250 млрд руб., железнодорожное машиностроение и медицинская промышленность — по 150 млрд руб.

Проекты также распределены по потенциальному среднегодовому росту производства до 2030 года. По сути, это оценка того, сколько этого продукта может потребить наша экономика, уточнил Мирошниченко. Самые большие темпы роста (10–15%) ожидаются в станкостроении, автомобильной и авиационной промышленности, строительно-дорожном машиностроении, фармацевтической промышленности и микроэлектронике.

Таксономия технологического суверенитета

Механизм рыночной поддержки проектов в приоритетных отраслях — совместная разработка Минэкономразвития, Центробанка и ВЭБ.РФ.

Соответствовать требованиям таксономии смогут две группы приоритетных проектов — технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. К первым относится производство продукции в 13 отраслях. Это автомобилестроение, железнодорожное, нефтегазовое, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, медицинская, фармацевтическая и химическая промышленность, станкоинструментальная промышленность и тяжелое машиностроение, судостроение, электронная и электротехническая промышленность, энергетическая и авиационная промышленность.

Проекты структурной адаптации экономики должны быть направлены на создание или модернизацию инфраструктуры, позволяющей предоставлять услуги или переориентировать поставки российской продукции дружественным странам.

Один из ключевых критериев для отбора проектов — 50% его выручки должно приходиться на продукцию из приоритетной отрасли.

Механизм сочетает в себе меры государственной поддержки (субсидирование процентной ставки по кредитам), гарантийную поддержку ВЭБ.РФ и смягчение регулирования Банка России по инструментам, финансирующим проекты таксономии.

Банки смогут кредитовать такие проекты с меньшей нагрузкой на капитал. Чем ниже риск проекта и выше его значимость для экономики, тем больше будет понижающий коэффициент оценки риска. Этот стимул будет способствовать росту кредитования приоритетных для России проектов, отметил руководитель центра стратегического анализа департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Алексей Чаговец.

Механизм позволит привлечь в приоритетные проекты порядка 10 трлн руб. в качестве кредитов к 2030 году, сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, программа должна заработать после июня этого года.