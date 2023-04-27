ВЭБ оценил объемы инвестиций проектов технологического суверенитета

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 90,14 (+0,11) Инвестиции, 26 апр, 17:07 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 81,63 (+0,08) Инвестиции, 26 апр, 17:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:39
RMF24 сообщило о возможной принадлежности упавшей в Польше ракеты Политика, 14:37
Российская ОС для корпоративной безопасности получила крупное обновление Новая экономика, 14:36
Минобороны сообщило о «сосредоточенном ударе» по резервам ВСУ Политика, 14:28
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 14:20
Два россиянина одержали первые в карьере победы в матчах «Мастерса» Спорт, 14:17
Глава НАТО заявил, что альянс поставил Украине 98% обещанной помощи Политика, 14:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Адвокат блогера Митрошиной опровергла данные о погашении долга в ₽120 млн Общество, 14:04
Соревнование для ML-специалистов: кто проводит и какие задачи решают Тренды, 14:04
Росреестр оценил снижение суммы сделок с жильем в новостройках Москвы Недвижимость, 14:04
«Это грааль»: почему Кремниевая долина инвестирует в термоядерный синтез Pro, 14:01
Экипаж пропавшей яхты с россиянами заявил о нападении «людей с пулеметом» Общество, 13:57
Как быстро отыскать нужную вещь при огромном выборе в магазинах офпрайс РБК и Familia, 13:57
МВД объявило в розыск командующего Военно-морскими силами Украины Политика, 13:56
Экономика ,  
0 

ВЭБ оценил объемы инвестиций проектов технологического суверенитета

ВЭБ оценил потенциальные инвестиции в проекты технологического суверенитета
Самые большие вложения предполагают проекты из таких приоритетных отраслей, как автомобилестроение, микроэлектроника, авиапром и судостроение, следует из анализа, проведенного ВЭБ.РФ. Всего проектам может понадобиться ₽8,6 трлн
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ оценила объемы инвестиций в проекты, которые могут обратиться за банковскими кредитами по новой системе поддержки приоритетных отраслей технологического суверенитета. Данные представил первый зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко на конференции рейтингового агентства НКР «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0», передает корреспондент РБК. 

«Фактически это сумма тех проектов, с которыми уже сейчас их инициаторы ходят, предлагают, готовы обсуждать. Это конкретные, живые проекты, у них есть имена», — пояснил Мирошниченко РБК. Необязательно, что все из них будут реализованы, уточнил он.

Проекты относятся к 12 отраслям, в которых необходимо развитие технологического суверенитета, и разделены на три категории риска (низкий, средний, высокий).

Наибольшие потребности в инвестициях у проектов в сфере автомобилестроения (2 трлн руб.), микроэлектроники (1,8 трлн руб.), авиационной промышленности (1,4 трлн руб.) и судостроения (1,3 трлн руб.). При этом проекты, связанные с автомобильной промышленностью, ВЭБ.РФ поместил на границе низкого и среднего риска, авиационные и судостроительные — на стыке среднего и высокого риска, а микроэлектронику отнес к проектам высокого риска.

Степени риска показывают, насколько банки будут готовы давать этим проектам деньги в рамках своей кредитной политики, пояснил Мирошниченко. «Чем более инновационный, технологичный проект, тем страшнее, тем выше риск», — сказал он.

Проекты из других категорий предполагают гораздо меньший объем инвестиций: фармацевтика — 900 млрд руб., энергетическое и сельскохозяйственное машиностроение — по 250 млрд руб., железнодорожное машиностроение и медицинская промышленность — по 150 млрд руб.

Проекты также распределены по потенциальному среднегодовому росту производства до 2030 года. По сути, это оценка того, сколько этого продукта может потребить наша экономика, уточнил Мирошниченко. Самые большие темпы роста (10–15%) ожидаются в станкостроении, автомобильной и авиационной промышленности, строительно-дорожном машиностроении, фармацевтической промышленности и микроэлектронике.

Читайте на РБК Pro
Можно ли заработать на IPO бизнесов Alibaba в Гонконге
Три причины планировать секс
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка
Ребенок не разговаривает. Когда бить тревогу

Таксономия технологического суверенитета

Механизм рыночной поддержки проектов в приоритетных отраслях — совместная разработка Минэкономразвития, Центробанка и ВЭБ.РФ.

Соответствовать требованиям таксономии смогут две группы приоритетных проектов — технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. К первым относится производство продукции в 13 отраслях. Это автомобилестроение, железнодорожное, нефтегазовое, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, медицинская, фармацевтическая и химическая промышленность, станкоинструментальная промышленность и тяжелое машиностроение, судостроение, электронная и электротехническая промышленность, энергетическая и авиационная промышленность.

Проекты структурной адаптации экономики должны быть направлены на создание или модернизацию инфраструктуры, позволяющей предоставлять услуги или переориентировать поставки российской продукции дружественным странам.

Один из ключевых критериев для отбора проектов — 50% его выручки должно приходиться на продукцию из приоритетной отрасли.

Механизм сочетает в себе меры государственной поддержки (субсидирование процентной ставки по кредитам), гарантийную поддержку ВЭБ.РФ и смягчение регулирования Банка России по инструментам, финансирующим проекты таксономии.

Банки смогут кредитовать такие проекты с меньшей нагрузкой на капитал. Чем ниже риск проекта и выше его значимость для экономики, тем больше будет понижающий коэффициент оценки риска. Этот стимул будет способствовать росту кредитования приоритетных для России проектов, отметил руководитель центра стратегического анализа департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Алексей Чаговец.

Механизм позволит привлечь в приоритетные проекты порядка 10 трлн руб. в качестве кредитов к 2030 году, сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, программа должна заработать после июня этого года.

Авторы
Теги
Анна Гальчева Анна Гальчева
ВЭБ Минэкономразвития Инвестиции кредитование
Материалы по теме
Власти определили список товаров для технологического суверенитета России
Экономика
В России сформировали направления технологического развития до 2030 года
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter