Путин оценил сокращение бедности в России

Путин: из-за черты бедности в России в 2022 году вышли 1,7 млн человек

Владимир Путин (Фото: Мурад Багандов / Фотохост-агентство РИА Новости)

Уровень бедности в России сокращается: в 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек, заявил на ПМЭФ президент Владимир Путин.

По его словам, доходы наименее обеспеченных граждан за прошлый год выросли примерно на 30%, а уровень бедности составил 9,8%. Власти должны продолжить курс на сокращение бедности и неравенства, добавил глава государства.

Росстат в мае сообщил, что в 2022 году за чертой бедности находилось 14,3 млн россиян. Доля малоимущих опустилась ниже 10% населения впервые в истории Российской Федерации. Граница бедности за 2022 год составила 13 545 руб.

Согласно национальным целям развития России, к 2030 году уровень бедности должен снизиться до 6,5% населения. В 2023 году целевое значение уровня бедности должно составить 10,1%, говорила в марте вице-премьер Татьяна Голикова.

По данным Росстата за первый квартал, за чертой бедности находятся 19,6 млн россиян, или 13,5% жителей страны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля малоимущих снизилась на 0,8 п.п., с 20,9 млн до 19,6 млн человек. Граница бедности составила 14 026 руб.