Президент отметил, что за январь—май доходы, не связанные с экспортом нефти и газа, выросли на 9,1%. Это «важный индикатор того, что реальный сектор российской экономики развивается и набирает обороты», сказал он

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил, что Россия постепенно слезает с нефтегазовой иглы.

«Мы всегда говорили: когда же мы слезем с нефтегазовой иглы? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает обороты», — сказал он на ПМЭФ.

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Глава государства обратил внимание на динамику ненефтегазовых доходов. За январь—май, по его словам, рост составил 9,1%, что «заметно выше прогнозов». «При этом в мае темп составил +28,5%», — уточнил он. Путин назвал это «важным индикатором» того, что реальный сектор российской экономики, обрабатывающие предприятия страны, сфера торговли и услуг «развиваются и набирают обороты».

Путин еще в декабре 2020 года в рамках большой пресс-конференции заявлял, что 70% бюджета формируется не за счет добычи нефти и газа, что значит, что Россия «не в полной мере», но все-таки начинает «слезать с так называемой нефтегазовой иглы». Попытки представить Россию как бензоколонку «уже не имеют под собой реальных оснований», отмечал он. «Хотя зависимость еще очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду», — говорил Путин.