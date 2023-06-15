В Кремле не увидели перспектив для продления зерновой сделки

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В Кремле не видят особых перспектив для продления зерновой сделки, хотя работа по ней продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Работа продолжается. Но, честно говоря, особо позитивных перспектив пока мы не видим. Все, что было договорено в наш адрес, оно не исполнено. Вот из этого мы исходим. Не будем забегать вперед», — сказал он.

Песков подчеркнул, что российская сторона четко выполняла свои обязательства, созданный механизм функционирует, но «до бесконечности так продолжаться не может». «Будут вырабатываться решения с учетом сроков истечения продления, и они будут обнародованы в соответствующее время», — заверил пресс-секретарь.

Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года, затем ее несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей: первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Соглашение действует до 17 июля.