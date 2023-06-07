Путин обещал президенту ЮАР принять африканскую делегацию по Украине в ближайшее время

Путин пообещал принять африканскую делегацию по Украине в ближайшее время

Путин и президент ЮАР также обсудили подготовку к саммиту БРИКС, который должен пройти в августе. Страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда, а тот выдал ордер на арест Путина. Москва считает решение суда ничтожным

Владимир Путин (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой, они обсудили вопросы, связанные с мирной инициативой стран Африки по Украине, сообщается на сайте Кремля.

«Условлено, что Владимир Путин примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки», — передает пресс-служба Кремля.

Кроме того, лидеры обсудили ход подготовки ко второму саммиту Россия — Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, а также предстоящий в августе саммит БРИКС, который должен состояться в Йоханнесбурге в ЮАР.

В африканской мирной миссии помимо ЮАР участвуют президенты Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта. В мае Рамафоса сообщил, что миссия посетит Москву и Киев. Во время визитов она собирается представить свой мирный план.

И российские, и украинские власти выразили готовность принять делегацию. В российском МИДе заявили, что пока не видели инициативы стран Африки на бумаге. В Киеве приветствовали намерения миссии, но заявили, что также намерены представить ей собственный мирный план Украины — так называемую формулу мира. Россия урегулирование на основе требований Киева исключала.

Что касается саммита БРИКС, который должен пройти в ЮАР в августе, то Reuters сообщал, что страна рассматривает различные варианты проведения мероприятия, чтобы избежать исполнения ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина.

Россия не признает юрисдикцию МУС, в отличие от ЮАР. И если Путин прибудет в страну, она должна будет его арестовать. В конце мая Южноафриканская Республика объявила, что все участники саммита будут иметь дипломатический иммунитет. Это значит, что участники не будут подлежать юрисдикции государства пребывания и их не могут арестовать или задержать.

А в начале июня Reuters передал, что ЮАР также рассматривает вариант переноса саммита в Китай, который был хозяином мероприятия в прошлом году. В российском МИДе эту информацию назвали вбросом с целью «осложнить нормальную работу» в формате БРИКС и «навязать какую-то ложную повестку дня».