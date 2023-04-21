У берегов Южной Кореи загорелось российское рыболовецкое судно

Российское рыболовецкое судно загорелось в Японском море неподалеку от южнокорейского города Ульсан, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на местную береговую охрану.

По данным агентства, 769-тонное судно перевозило морепродукты примерно в 300 км к юго-востоку от Сеула. В 12:43 на корабле вспыхнул пожар. На борту находились 25 членов экипажа, все они россияне.

Южнокорейские моряки спасли 21 человека, 19 из них не пострадали, двое получили незначительные травмы. Четыре человека числятся пропавшими без вести, их ищут.

Причины пожара и название судна не уточняются.

В марте в Татарском проливе затонул сухогруз Yong Xing, следовавший из китайского порта Хуанхуа в порт Ванино в Хабаровском крае. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, судно затонуло из-за попадания воды в отсеки после столкновения со льдами. Ведомство начало проверку.

Как сообщала Морспасслужба, сухогруз вез глинозем. Экипаж сошел на лед после подачи сигнала бедствия 23 февраля, пострадавших не было. Паром «Сахалин-8» эвакуировал 21 человека и доставил их в порт Ванино, сообщали в МЧС. На место ЧП прибыл буксир «Отто Шмидт», специалисты нашли пробоину в сухогрузе, несколько дней пытались заделать ее и устранить другие течи, но судно продолжало погружаться под воду и утром 1 марта затонуло на глубине 253 м.