Южнокорейские спасатели нашли тела моряков с горевшего российского судна

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Спасатели нашли тела четырех российских моряков с судна «Калтан», загоревшегося у берегов Южной Кореи. Об этом РБК сообщили в Росморречфлоте.

ТАСС со ссылкой на ведомство уточняет, что погибли старший помощник капитана, повар и два матроса.

Российское рыболовецкое судно «Калтан» из Владивостока загорелось у берегов южнокорейского города Ульсан. Капитан подал сигнал об аварийной ситуации в Корейском проливе, примерно в 60 км восточнее Пусана.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, с корабля эвакуировали 21 из 25 членов экипажа, двое из них получили легкие ожоги. Четверо числились пропавшими без вести.Пожар потушили.

Как сообщало агентство Yonhap, «Калтан» перевозил 100 т морепродуктов. Судно вернулось обратно в Ульсан. Приморская и сахалинская транспортные прокуратуры проводят проверку по факту возгорания.