Китайское рыболовное судно перевернулось в Индийском океане, 39 человек пропали без вести

Китайское рыболовное судно перевернулось в центральной части Индийского океана, в результате чего связь потеряна с 39 членами экипажа. Об этом сообщило CCTV.

Из пропавших без вести 17 граждан Китая, 17 граждан Индонезии и пять граждан Филиппин. Ведутся поисково-спасательные работы. Глава КНР Си Цзиньпин поручил направить дополнительные спасательные силы на место происшествия.

В апреле российское рыболовецкое судно «Калтан» из Владивостока загорелось у берегов южнокорейского города Ульсан. Капитан подал сигнал об аварийной ситуации в Корейском проливе, примерно в 60 км восточнее Пусана.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, с корабля эвакуировали 21 из 25 членов экипажа, двое из них получили легкие ожоги. Четверо числились пропавшими без вести.Пожар потушили.