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В Техасе три человека погибли и свыше сотни ранены из-за торнадо

В Техасе торнадо унесло жизни трех человек, более сотни человек получили ранения

Три человека погибли и более 75 получили ранения в Техасе после того, как торнадо обрушилось на город Перритон, сообщает NBC News.

Население Перритона составляет около 8500 человек. Начальник пожарной охраны города Пол Датчер сказал, что подтверждается смерть трех человек, при этом от 75 до 100 человек были госпитализированы в связи с торнадо. Также повреждения получил трейлерный парк. По словам представителя больницы Эми Марруфо, травмы пострадавших варьируются от порезов и синяков до более серьезных — так, несколько пациентов находятся в критическом состоянии.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в своем Twitter сообщил о развертывании «критически важных ресурсов реагирования» для помощи техасцам, пострадавшим от торнадо. В частности, задействованы Техасская служба техподдержки A&M для восстановления водоснабжения и инженерных коммуникаций и департамент транспорта для управления дорожным движением и мониторинга условий.

Сообщения о торнадо поступили в четверг, тогда оно охватило северный и центральный Техас и большую часть соседней Оклахомы. Ранее Национальная метеорологическая служба в Нормане (штат Оклахома) предупреждала о граде «размером с бейсбольный мяч» и сильном шторме, а также к среднему риску торнадо.

В апреле в США также прошли торнадо, обрушившиеся на восточные штаты страны. Погибли по меньшей мере 22 человека. До этого торнадо прошел в штатах Миссисипи и Алабаме, он унес жизни как минимум 26 человек.

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