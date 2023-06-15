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В Кривом Роге предупредили об ужесточении ограничений на воду

Глава военной администрации Кривого Рога: ограничения на воду ужесточатся
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Ограничения на воду в Кривом Роге на Украине продолжатся и ужесточатся, заявил украинскому изданию «Страна» глава военной администрации Александр Вилкул.

«70% Кривого Рога было запитано из Каховского водохранилища, которое перестало существовать. Благодаря ряду технических мероприятий, которые мы превентивно провели, понимая, что могут быть проблемы с водой, у нас есть запас воды на месяца полтора», — сказал Вилкул. Он добавил, что в Кривом Роге уже сократили потребление воды на 40% и планируют снизить его еще на 10%.

Вилкул отметил, что властям «необходимо сделать переброску воды по другим каналам из Днепра». По его словам, «для этого в очень короткие сроки нужно провести огромный объем работы». Необходимо проложить 64 км трубы, а также закупить материалы из-за рубежа. «И труба, и насосы покупаются за границей. Есть вопрос закупки, логистики доставки. Из-за этого ограничения будут еще серьезнее. Пока мы не проложим альтернативные водопроводы», — сказал он.

Затопление из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж
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6 июня Вилкул сообщил об ограничении водоснабжения для жителей. По его словам, часть насосов в Кривом Роге перестала работать, не справившись с увеличившимся вдвое после разрушения плотины Каховской ГЭС забором воды.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что разрушились задвижки, в результате начался неконтролируемый сброс воды. На обоих берегах Днепра началась эвакуация. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.

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В Кривом Роге предупредили об ужесточении ограничений на воду
В Кривом Роге предупредили об ужесточении ограничений на воду

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Украина ВСУ Кривой Рог вода ограничения
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