В Кривом Роге ограничили водоснабжение после разрушения Каховской ГЭС

Часть насосов в Кривом Роге перестала работать, не справившись с увеличившимся вдвое после разрушения плотины Каховской ГЭС забором воды. В городе принят ряд мер, в частности ограничение водоснабжения для жителей

Общий вид разрушения плотины в Новой Каховке в Херсонской области (Фото: Reuters)

В Кривом Роге забор воды за прошедшие пять часов увеличился вдвое, в связи с этим часть насосов перестали работать, поскольку автоматика не справляется, заявил глава администрации города Александр Вилкул в своем телеграм-канале. Он призвал жителей прекратить панику, назвав ситуацию в Кривом Роге «очень сложной, но контролируемой».

Вилкул отметил, что в 70% города вода поступает из Каховского водохранилища, уровень воды в котором снижается из-за разрушения плотины на Каховской ГЭС, находящейся ниже по течению. Он рассказал, что некоторые меры были приняты заранее, что «дает некоторую фору». Вместе с этим в Кривом Роге вводится еще ряд мер, чтобы снизить потребление воды в районах с водоснабжением из водохранилища на 30%.

В частности, на промышленных предприятиях необходимо максимально снизить потребление. «Под личную ответственность каждого руководителя предприятия. Прошу обнаружить сознание, иначе будем отключать принудительно», — отметил Вилкул.

Жителям полностью запретили полив из шлангов. Кроме того, с 22:00 до 5:00 будет снижаться давление воды, она будет доставать только до первых этажей домов, «плюс будет обеспечиваться проток и циркулирование». В окрестных населенных пунктах по дуге от села Ингулец до поселка городского типа Софиевки подавать воду будут только с 8:00 до 12:00.

Украинские СМИ, в частности «Политика Страны», пишут, что в Кривом Роге жители массово закупают питьевую воду в магазинах, образовались очереди.

Утром 6 июня произошло разрушение плотины Каховской ГЭС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что разрушились задвижки, в результате начался неконтролируемый сброс воды. К 10:00 были разрушены 14 из 28 пролетов станции, и обрушение продолжалось, сообщили ТАСС в экстренных службах Херсонской области.

На обоих берегах Днепра началась эвакуация. В Новой Каховке уровень воды поднялся на 10 м, вода продолжает прибывать.