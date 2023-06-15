Собянин пообещал не запрещать электросамокаты в Москве

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В Москве не будут запрещать электросамокаты, заявил мэр города Сергей Собянин в интервью НТВ на полях ПМЭФа.

«Если у нас только эта одна такая проблема останется, я уже не буду баллотироваться, — пошутил Собянин в ответ на вопрос, будут ли власти столицы законодательно ограничивать использование самокатов. — Будем бороться [с нарушениями правил]. Но не запрещать».

В конце мая депутаты Госдумы от «Единой России» обратились в МВД и Минтранс с предложением ужесточить правила использования электросамокатов, в том числе ограничить допустимую скорость до 15 км/ч и запретить использовать их на пешеходных улицах. Авторы инициативы обратили внимание, что число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (это в том числе электросамокаты, сегвеи и моноколеса) за последние три года выросло вдвое: если в 2020-м таких ДТП было 430, то в 2022 году их произошло 976, а в 2023-м — 941. Инициативу поддержал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.



Убрать электросамокаты с городских улиц предлагал также глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.