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Собянин заявил, что в Москве нет «абсолютно ничего» для приватизации

Сергей Собянин: в Москве нет объектов для приватизации
По словам Сергея Собянина, в предыдущие годы Москва избавилась от ненужных активов. «Настанут лучшие времена, тогда можно будет подумать». С идеей новой приватизации в апреле выступил глава ВТБ Андрей Костин
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Кирилл Каллиников / Фотохост-агентство РИА Новости)

В Москве нет объектов, которые можно было бы приватизировать, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК на ПМЭФе.

Он отметил, что сейчас приватизировать крупнейшие госкомпании можно «только по дешевке». А потому, считает мэр, «сегодня надо не продавать, а покупать». «Настанут лучшие времена, тогда можно подумать, наверное», — добавил Собянин.

Собянин заявил, что в Москве нет «абсолютно ничего» для приватизации
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«Абсолютно ничего. Мы какие-то, конечно, сделки делаем, продажа малому бизнесу помещений, какие-то выставляем на аукцион транспортно-пересадочные узлы, еще какие-то проекты. Это обычная текущая работа», — сказал Собянин в ответ на вопрос, есть ли в столице объекты для приватизации.

По его словам, в предыдущие годы власти избавились от активов, которые не были нужны городу. В качестве примера он привел Банк Москвы, акции московского НПЗ, а также магистральные сети.

«В 2010–11 годах тяжелая история была, очень слабенький бюджет. Нам эти деньги помогли сделать рывок, выскочить из этой ямы, из этой спирали, которая вкручивала нас вниз. Сейчас мы какие-то, конечно, сделки проводим — продажа малому бизнесу помещений, выставляем на аукцион транспортно-пересадочные узлы, еще какие-то проекты. Это обычная текущая работа», — добавил Собянин.

В апреле глава ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК написал об идее нового этапа приватизации, которая позволила бы найти деньги на построение новых логистических коридоров, перезапуск некоторых отраслей промышленности и укрепление обороноспособности.

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О том, что продолжение приватизации в России положительно скажется на российской экономике, говорили во время ПМЭФа глава Центробанка Эльвира Набиуллина и помощник президента Максим Орешкин. По словам Набиуллиной, в России «есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам». Орешкин с ней согласился. «Не масштабная приватизация, а ровно в том виде, в котором говорила Эльвира Сахипзадовна: выход из неэффективно используемых государством активов с пользой и выгодой для государства», — сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что приватизация «всегда на повестке». «Дальше это вопрос рентабельности. Дальше главное — чтобы не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места, — это однозначно», — сказал он.

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Артем Филипенок Артем Филипенок, Илья Доронов
Сергей Собянин ПМЭФ приватизация Москва
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