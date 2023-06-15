Володин назвал призывом к геноциду слова Подоляка об «убийстве россиян»

Володин обвинил Подоляка в призывах к геноциду после слов об убийстве россиян

Михаил Подоляк (Фото: president.gov.ua)

Озвученное советником главы офиса украинского президента Михаилом Подоляком намерение ВСУ продвигаться вперед с «максимальным убийством россиян» — это призыв к геноциду, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

«Это не что иное, как геноцид. Его определение как действий, совершаемых с целью массового убийства по национальному, этническому, расовому или религиозному принципу, дано в Конвенции ООН 1948 года», — написал он. Володин напомнил, что геноцид и публичные призывы считаются международным преступлением. Политик призвал ООН привлечь «последователей нацистов» к ответственности.

«В противном случае ООН ждет участь ликвидированной Лиги Наций, которая не смогла предотвратить распространение фашизма и Вторую мировую войну», — предостерег Володин.

15 июня Подоляк заявил, что у Киева есть один план во время контрнаступления — «максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте». Советник офиса президента отметил, что само контрнаступление еще не началось и ВСУ пока проводят «тестирование».



В начале мая глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что страна продолжит «убивать русских в любой точке мира» до своей полной победы. В Кремле слова Буданова назвали чудовищными. Позже глава украинской разведки сказал, что эти слова вырезали из контекста.