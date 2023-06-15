В Росрыболовстве призвали создать в Мурманске «точку притяжения» рыбаков

Илья Шестаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В России необходимо развивать специализированные рыбные порты, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на ПМЭФ.

Глава ведомства назвал проблемой то, что в некоторых портах, например во Владивостоке, одновременно переваливают и рыбу, и уголь. «Ну как-то не очень совместимо. Нам тоже надо подумать: либо уголь, либо рыбу. <...> Мы за рыбу. Уголь надо выводить из Владивостока», — сказал он.

Шестаков отметил, что такие порты нужны не только для перевалки, но и для обслуживания судов, поскольку «европейцы закрыли весь судоремонт». Необходимо «создать точку притяжения» рыбной ловли — подобный проект, по его словам, сейчас разрабатывается в Мурманске.

9 июня Шестаков предложил начать модернизацию Мурманского морского рыбного порта и построить там современный логистический хаб. Идея прозвучала после того, как стало известно, что Норвегия удерживает на своих верфях шесть российских рыбопромысловых судов.

Глава Росрыболовства также обвинял бывших владельцев в растаскивании рыбного порта в Мурманске. «К сожалению, те собственники, которые там были до этого, много что повыводили из активов, которые раньше принадлежали Мурманскому рыбному порту», — сказал он.

Российские промысловые предприятия ремонтировали крупно- и среднетоннажный флот, который обеспечивает бóльшую часть вылова, за границей, потому что у отечественных верфей не было технической возможности. Ремонтировать суда в норвежских портах было удобнее, так как страна находится близко к одному из районов промысла, объяснял РБК заместитель директора группы «Норебо» Сергей Сенников.