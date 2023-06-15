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ПМЭФ-2023 ,  
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Глава Минобрнауки раскритиковал российскую магистратуру

Фальков: магистратура в России не выполняет свое предназначение должным образом
Валерий Фальков &nbsp;
Валерий Фальков   (Фото: Кирилл Казачков / Росконгресс)

Магистратура в российской системе образования не выполняет свое предназначение, требуются серьезные преобразования. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на ПМЭФ.

«В целом, к сожалению, магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования, в том числе надо, конечно, повысить качество существенно магистратуры», — сказал он (цитата по ТАСС).

В июне прошлого года Минобрнауки сообщило, что все российские вузы исключили из Болонской системы (предусматривает четыре года бакалавриата и два года магистратуры вместо пятилетнего специалитета, а также возможность студентам одного вуза продолжить обучение в другом, в том числе за рубежом). После этого президент России Владимир Путин предложил вернуться к традиционной базовой системе обучения в вузах со сроком обучение от четырех до шести лет.

В середине мая он подписал указ о реализации в следующем учебном году (2023/24) пилотного проекта в сфере высшего образования. В его рамках будут установлены два уровня высшего образования: базовое (срок освоения — четыре-шесть лет) и специализированное (магистратура — один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка). Аспирантура будет уровнем профессионального образования.

Пилотный проект будет реализован в шести вузах: Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, Московском авиационном институте (НИУ МАИ), Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, Московском педагогическом государственном университете, Санкт-Петербургском горном университете и Томском государственном университете.

Этим вузам нужно разработать образовательные стандарты и требования по уровням образования до 30 июня этого года. Уже с нового учебного года они смогут принимать абитуриентов по программам согласно новым уровням образования наряду с существующими.

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Валерий Фальков магистратура образование высшее образование Минобрнауки
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