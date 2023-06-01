Памфилова назвала число регионов, где пройдет онлайн-голосование

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Дистанционное электронное голосование во время выборов в России будут использовать более чем в 20 регионах, точное число будет известно ближе к открытию избирательной кампании в июне, заявила агентству «РИА Новости» глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Сейчас продолжается процесс отбора и оценки возможностей субъектов. Ближе к открытию избирательной кампании — уже в начале июня — мы точно определимся с регионами, которые будут применять онлайн-голосование. Я думаю, что их будет порядка 20–25», — сказала она.

В этом году единый день голосования пройдет 10 сентября, более чем в 20 регионах должны пройти выборы глав субъектов, в ряде регионов планируются выборы депутатов местных парламентов, представительных органов муниципальных образований и административных центров.

В прошлом году ЦИК определилась с регионами, где можно было проголосовать в онлайн-формате, к 8 июня. Тогда ДЭГ применялось в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской, Ярославской областях, а также в Москве.

Мосгоризбирком, согласно принятым в мае прошлого года изменениям, может принимать решение о применении онлайн-голосования самостоятельно.