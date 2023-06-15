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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Число погибших при наводнении в Херсонской области достигло 18 человек

Сальдо: 18 человек погибли в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В результате наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС, погибли 18 жителей Херсонской области. Об этом рассказал врио главы региона Владимир Сальдо.

«К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек», — заявил Сальдо и добавил, что госпитализированы 93 человека.

Также Сальдо рассказал, что с начала наводнения эвакуированы 7,5 тыс. человек. Среди эвакуированных 461 ребенок.

6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских). В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.

По информации на 14 июня, в населенных пунктах на левом берегу Днепра после прорыва Каховской ГЭС погибли 17 человек, более 80 человек были госпитализированы. Всего после затопления эвакуировали 7248 человек, говорили накануне в МЧС России.

Теги
Херсонская область Каховская ГЭС Владимир Сальдо Военная операция на Украине Украина
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